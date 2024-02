Inter e Juventus, avversarie questa sera a San Siro, fuori dal campo sono impegnate soprattutto nella corsa per uscire definitivamente dalla crisi post pandemia. Analizzando la situazione di entrambi i club, Il Sole 24 Ore si focalizza sui nerazzurri ricordando che lo scorso anno si è chiuso con una finale Champions e diversi record economici (come gli 80 milioni di euro incassati dalle presenze allo stadio) "in uno scenario comunque complesso con un rosso di 85 milioni e un indebitamento finanziario netto di poco più di 300 milioni (quello lordo è di 807 milioni)", si legge sul quotidiano finanziario.

"Il nostro modello di gestione - spiega l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello - punta ad attivare un circolo virtuoso tra competitività sportiva ai massimi livelli, espressione del nostro core business, e sostenibilità economico-finanziaria. Ciò che avviene dentro e fuori dal campo è inscindibilmente legato e contribuisce a potenziare le strategie di un’impresa moderna che sia pienamente parte del gruppo dei big player del settore dell’intrattenimento a livello mondiale". In quest'ottica la partecipazione al primo Mondiale per Club del 2025 si sposa con il consolidamento delle partnership con colossi americani come Nike, Paramount+ e eBay, ma è prezioso anche il lavoro di Inter Media House che nel 2022/23 ha contribuito a far cr scere la community interista per un totale di 64 milioni di tifosi nel mondo.

E poi c'è il tema dello stadio di proprietà. Il Sole 24 Ore garantisce che - al di là delle ipotesi su un restyling di San Siro arrivate dal Comune di Milano - il focus del club nerazzurro resta sull'area di Rozzano: dopo l'approvazione dal Comune della variante al Pgt si sta per concludere l’analisi sul tema della viabilità (se servirà ottenere una proroga sull'esclusiva dei terreni - scade ad aprile 2024 - dalla famiglia Cabassi non ci sarà problema). L'intenzione dell'Inter è chiara: avere l'autorizzazione finale entro 18 mesi, costruire in tre anni ed essere pronti a giocare nella stagione 2028/29. L'impianto avrà 70mila posti.

