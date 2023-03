A tre mesi dal trionfo in Coppa del Mondo, nella finalissima vinta in Qatar ai rigori contro la Francia, l'Argentina torna in campo per affrontare due amichevoli in sei giorni: l'Albiceleste sfiderà prima Panama al Monumental, poi Curaçao al Madre de Ciudades di Santiago del Estero, rispettivamente il 23 e 28 marzo. Per l'occasione, il ct Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati che include, ovviamente, Lautaro Martinez e, a sorpresa, Valentin Carboni. Assente Joaquin Correa, attualmente al lavoro per provare a tornare a disposizione di Simone Inzaghi per Spezia-Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!