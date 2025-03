Lautaro Martinez non giocherà con l'Argentina i due impegni di marzo contro Brasile e Uruguay. Lo ha annunciato la nazionale Albiceleste attraverso una nota stampa pubblicata sui canali ufficiali pochi minuti fa: "L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla nazionale per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro". Il Toro tornerà dunque anticipatamente a Milano, le sue condizioni verranno valutate quotidianamente per capire l'entità del problema anche alla luce dei prossimi impegni della formazione di Inzaghi tra la fine di questo mese e l'inizio di aprile.

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 19, 2025