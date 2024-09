Andre Cury, agente dell'attaccante Vitor Roque, finito in prestito al Betis Siviglia dal Barcellona, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola e Tutto Mercato Web per fare chiarezza sui rumors che hanno visto il giocatore accostato a club italiani come la Fiorentina: "Con la Fiorentina ci ho parlato. Ma una volta sola, per molto poco. Perché io ho chiamato la Fiorentina per chiacchierare del giocatore che piaceva ai viola: ne abbiamo parlato ma solo pochi minuti".

Un'offerta concreta vi è mai arrivata?

"No, la Fiorentina non ha mai fatto un'offerta. Né al giocatore (a noi) né al Barcellona".

È vero che in Italia lo cercavano anche Lazio e Inter?

"Sì, anche loro ci hanno mostrato interesse ma non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito. Per lo stesso motivo: non ci hanno mai fatto offerte, né a noi né al Barcellona".

