Non bisognerà attendere molto per capire il destino di Manuel Akanji, il difensore svizzero del Borussia Dortmund per il quale è in corso un dossier rovente in chiave mercato con l'Inter tra le squadre in lizza. Intervistato da Sky Sports Deutschland nel corso del programma 'Sky90', il ds del club giallonero Sebastian Kehl ha affermato infatti che il destino del giocatore di origini nigeriane si deciderà a breve: "Al momento non c'è nulla sul tavolo sul quale dobbiamo decidere. Tuttavia, credo che qualcosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo ancora tempo fino a giovedì quando si chiuderà il mecrcato. Anche se penso che le cose inizieranno ad emergere domani o dopodomani, perché per chiudere le trattative occorrono una visita medica e poche altre cose ad un certo punto. Il fatto che il suo futuro sia ancora in discussione certamente non è la situazione ottimale. Manuel è un ottimo giocatore che personalmente non ha fatto nulla di male. Ma in base alle sue dichiarazioni e alla sua decisione anticipata di non rinnovare con noi, abbiamo optato per altri piani".