La Corte federale ha accolto l'istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. Per la quale è arrivata una stangata non da poco: sarà addirittura peggiorata la sanzione rispetto a quanto richiesto dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, visto che ai bianconeri sono stati inflitti ben 15 punti di penalizzazione. Stando così le cose, la squadra di Massimiliano Allegri scende a 22 punti in classifica.