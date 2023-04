In caso di doppia sconfitta dell'Inter nelle due coppe con Juventus e Benfica, ma pure in presenza di un risultato non soddisfacente a Salerno venerdì, l’esonero di Simone Inzaghi sarebbe più che probabile, secondo la Gazzetta dello Sport. L'eventuale mossa sarebbe estrema per provare a invertire una rotta che in campionato è da zona retrocessione negli ultimi tempi: tre sconfitte consecutive di cui due in casa, quattro k.o. nelle ultime cinque partite, un vantaggio di cinque punti sulla quinta in classifica (che alla 23a giornata era la Lazio) gettato al vento. Ma chi prenderebbe il posto dell'ex Lazio in panchina? Stando alla rosea, i dirigenti punterebbero su Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera, l’anno scorso campione d’Italia, come soluzione-ponte: un profilo, peraltro, molto apprezzato dalla dirigenza.