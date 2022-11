È il momento di vincere uno scontro diretto? "Assolutamente sì. Sappiamo che in campionato dobbiamo migliorare soprattutto in questo tipo di partite. Oggi un avversario tosto, che viene da due ko: gara da affrontare nel migliore dei modi".

Scoraggiante guardare il Napoli non fermarsi mai?

"Ma penso tutte. Siamo lì tutte in 2-3 punti, chiaramente loro stanno facendo qualcosa di incredibile. Una cosa che non si vede nemmeno negli altri tornei in Europa. Però mancano ancora tante partite, c'è spazio e tempo".

Brozovic ancora in panchina. Cosa ti ha dato Calhanoglu in quel ruolo?

"Ha fatto bene, quello che doveva fare in un momento complicato per noi. Ora Marcelo sta meglio, ho valutato se fosse arrivato il momento di ripresentarlo già all'inizio, ma abbiamo già visto che chi sta fuori per diverso tempo poi ha bisogna di fare i giusti passi per rientrare".