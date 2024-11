Domani pomeriggio, al Bentegodi, scoccherà l'ora di Kristijan Asllani. Con tutta probabilità sarà lui il regista dell'Inter davanti alla difesa, complice anche il leggero problema fisico accusato in nazionale da Hakan Calhanoglu: come informa Sky Sport, infatti, il turco non partirà con la squadra per Verona e resterà a Milano per continuare a lavorare in tranquillità e preparare la partita di Champions League contro il Lipsia, in programma martedì sera a San Siro.

Ricordiamo che gli esami strumentali svolti Calha (uscito al termine del primo tempo della sfida di Nations League tra Turchia e Galles) hanno fortunatamente escluso lesioni, ma Inzaghi e il suo staff hanno deciso di non correre rischi in vista dei prossimi impegni che attendono i nerazzurri.

