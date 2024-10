Il turnover paga: l'Inter, in campo con 7 giocatori diversi dal 1' rispetto a Udine, schianta la Stella Rossa 4-0 e si porta a quota quattro punti nella maxi classifica della Champions League. Per la contentezza di Simone Inzaghi, che parla così in conferenza stampa:

Stai isolando la squadra da quanto sta succendo a livello di extracampo?

"Marotta ha parlato nel pre-gara di quello che è successo. Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto un'ottima gara preparata in poco tempo. Sapevamo che avremmo trovato una squadra che difendeva bene, siamo stati bravi nel secondo tempo a trovare il 2-0 perché non è arrivato nel primo dopo la punizione di Calha. Dopo è stato tutto più semplice".

Hanno segnato tutti gli attaccanti, il turnover ha funzionato: cosa di porta via da questa serata?

"Ho visto la concentrazione della squadra, tutti si aspettavamo la vittoria ma dovevamo acquisirla in campo con corsa e determinazione.. Dovevamo dare seguito alla gara di Manchester, se no avremmo vanificato tutto. E' un percorso lungo e con delle difficoltà".

Lautaro come sta? Cosa vi siete detti a fine partita?

"Sì, ho visto nei minuti finali che si toccava una coscia... Mi ha detto che ha preso la classica 'vecchietta', ma non dovrebbero esserci problemi".

Domanda FcIN - Nel primo tempo ha avuto l'impressoione che Taremi e Arnautovic facessero gli stessi movimenti arrivando a pestarsi i piedi?

"Dimentichiamo che giocavano per la prima volta insieme, ma mi hanno convinto in questi giorni. Sono forti, hanno fatto un'ottima gara come altri giocatori che hanno giocato meno. Ottime notizie, continuiamo così. C'è tanta soddisfazione".