Complimenti per la vittoria, quanto sollievo prova dopo questo primo successo in Champions? "Siamo contenti, perché sapevamo che l'avversario sarebbe stato da non sottovalutare. Sappiamo il percorso di tutte le squadre italiane che sono venute qui a Plzen. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e ho fatto loro i complimenti nello spogliatoio".

Con un Dzeko così, Lukaku può recuperare con calma.

"È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni, io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo".

Adesso che c'è anche Acerbi, quanto entrerà lui nelle rotazioni difensive?

"È stato molto bravo, era l'esordio, non era semplice, è un giocatore che conosco e che ci potrà dare una grande mano. L'importante è che tutti i ragazzi sanno che c'è competizione tra di loro, gliel'ho fatto capire in queste otto partite che ho bisogno di tutti, che ci saranno rotazioni e che tutti saranno coinvolti. Giocando così tanto ho l'esigenza di usare tutti i giocatori. A Udine sarà la quarta partita in dieci giorni, in poco tempo dovrò capire quale sarà la formazione migliore per quella gara".

Come vede adesso il percorso dell'Inter in Champions? Che si aspetta questa sera tra Bayern e Barcellona?

"Tra Bayern e Barça sarà una grande gara, tra le due migliori squadre al mondo in questo momento. Sappiamo che le affronteremo, oggi l'obiettivo era portare a casa la posta. Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, nessuna italiana aveva vinto qui a Plzen. È una vittoria meritata, voluta dai ragazzi, sono contento".

Che cosa pensa dell'espulsione di Bucha?

"Chiaramente l'espulsione ci ha avvantaggiati però penso che fino a quel momento l'Inter era in controllo della gara, l'unico neo fino a quel momento era essere soltanto sull'1-0, senza aver fatto il secondo gol".