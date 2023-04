La terza sconfitta di fila in campionato porta il conto di quelle totali a dieci in 28 giornate nel torneo per l'Inter. Un numero che Simone Inzaghi è chiamato a spiegare in conferenza stampa, dopo l'1-0 firmato Giacomo Bonaventura che ha permesso alla Fiorentina di sbancare San Siro. Le parole del tecnico nerazzurro:

Al di là del risultato, cosa ti deve preoccupare di più dopo questa partita?

"Sono tre gare che non segniamo, non ci era mai successo. Non basta quello che stiamo facendo, è un risultato che non ci soddisfa. E' la seconda sconfitta di fila davanti ai nostri tifosi, che ci hanno incitato dall'inzio alla fine, e avrebbero meritato un altro risultato. Ci sono delle colpe, ma nulla da dire sull'impegno e il sudore. Serve più lucidità e cattiveria, sono aspetti che non riguardano solo gli attaccanti. E' un ko che ci fa molto molto male".