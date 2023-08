"Dico che non vale solo per me, ma per tutti gli allenatori. Con questa variante magari hai in testa idee che poi nel prosieguo possono cambiare. Spero non sia il mio caso. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in entrata, ho il desiderio di avere due giocatori che si fanno concorrenza nel loro ruolo". Così Simone Inzaghi ha risposto ieri a una domanda sulla cosiddetta 'variante araba' durante la conferenza post Inter-Monza. Il tecnico nerazzurro, che già alla vigilia, al Suning Training Centre, aveva affrontato il tema mostrando preoccupazione, non si riferiva però a un giocatore specifico. Infatti il pensiero è andato innanzitutto a Joaquin Correa, oggetto di timido interesse da parte del campionato saudita, anche se il giorno dopo, a seguito della notizia de L'Equipe, la preoccupazione è aumentata intorno a Hakan Calhanoglu.

Inzaghi ha voluto evidenziare un problema serio che rischia di colpire anche altri club, non solo l'Inter. Se il mercato europeo si concluderà il 1° settembre (con qualche deroga in base al Paese), quello arabo proseguirà fino al 7 settembre. Esattamente 6 giorni in più per presentarsi alle società occidentali con offerte importanti per i loro giocatori, senza che queste possano più sostituirli fino all'apertura della finestra invernale a gennaio 2024. Una preoccupazione legittima per Inzaghi, che rischia di perdere giocatori importanti a fronte di offerte irrinunciabili per la società nerazzurra, con successivo danno tecnico per l'impossibilità di reperire alternative sul mercato.

Chiaramente, per il club una ricca offerta, così come per il calciatore diretto interessato, sarebbero sempre oggetto di riflessione. Per l'allenatore però certi discorsi finanziari contano relativamente, perché la cessione di un titolare altererebbe tutto il lavoro svolto finora e non sarebbe compensabile per almeno 4 mesi, periodo in cui tra l'altro si decide anche il percorso Champions. Ovvia dunque la preoccupazione di Inzaghi in un contesto in cui la sua principale aspettativa è ricevere il difensore tanto reclamato per completare la rosa. Arabi permettendo.