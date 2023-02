Dove mette questa vittoria nella sua classifica di partite da quando è all'Inter? "Non lo so. Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato. Abbiamo vinto due derby in 20 giorni, il primo ci ha dato un trofeo e una grandissima soddisfazione. Ora pensiamo a noi, cerchiamo di recuperare giocatori come Lukaku e Brozovic. Non guardiamo né davanti né dietro, ricordiamoci che martedì abbiamo giocato un quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta molto impegnativo".

Lautaro è al passo per diventare il leader di questa squadra?

"Già da gennaio scorso gioca da 12 mesi a livelli strepitosi, ha un rendimento costante nonostante non sia riuscito a dargli momenti di riposo. Se lo merita per il suo lavoro quotidiano, ma parlare solo di lui è riduttivo. Stasera abbiamo fatto una gara dove è stato un piacere vederli in campo. L'unica pecca è stata tenere la gara in bilico fino alla fine, ma abbiamo speso tanto martedì perché volevamo le semifinali di Coppa Italia. Potevamo essere più precisi in fase di finalizzazione, ma ho poco da dire ai ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima partita sotto ogni punto di vista".

Perché oggi ha un'Inter diversa da quella della prima parte di stagione?

"Abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo perso per quattro mesi due giocatori come Lukaku e Brozovic che non si possono regalare a nessuno. Ma in questi quattro mesi abbiamo guadagnato un ottavo di Champions, vinto una Supercoppa e giocheremo le semifinali di Coppa Italia. Abbiamo 43 punti, potevano essere di più ma ora dobbiamo andare avanti e pensare a noi".

Non viene la voglia di guardare avanti?

"Dobbiamo pensare a noi stessi, essere focalizzati su quello che stiamo facendo. Dalla sconfitta con la Roma abbiamo vinto 10 partite su 13, possiamo ancora migliorarci e lo faremo da qui fino alla fine".

