Simone Inzaghi si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per commentare a caldo Inter-Lecce 2-0, successo che lancia i nerazzurri in vetta alla classifica nuovamente a +4 sulla Juve: "Venivamo da un risultato che non ci faceva felici, avremmo meritato la qualificazione contro il Bologna. Abbiamo giocato 120' mercoledì, mettendo tanto in campo. Abbiamo avuto la giusta cattiveria a convinzione. Non era semplice oggi, nel secondo tempo il primo quarto d'ora il Lecce ha fatto benino e noi difeso bene. Poi sul 2-0 abbiamo controllato".

La tenuta difensiva fa impressione.

"I ragazzi sono stati lucidi, non sono stati frenetici. Avevo detto questo alla vigilia perché queste partite le vuoi sbloccare subito. Dovevamo stare attenti, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, la vittoria è meritata".

Avete gli stessi punti del Napoli dello scorso campionato con una differenza reti migliore. I cambi li hai fatti dal 75', perché?

"Diciamo che ero contento della squadra e stasera era una di quelle sere in cui avevo scelte limitate. Sanchez l'abbiamo recuperato ieri, De Vrij oggi, Pavard ha giocato mezzora col Bologna dopo che è rimasto fuori tanto. Avevo solo le due mezzali e il play che potevo schierare subito. Eravamo in grandissima emergenza, ma stiamo tirando fuori risorse. Pavard ha fatto il quinto e stava facendo gol. I ragazzi stanno andando oltre l'emergenza, questo mi soddisfa molto".

Bisseck sta facendo vedere buone cose, questo inciderà anche nelle valutazioni di mercato?

"Stiamo parlando con la dirigenza, che è già al lavoro. Abbiamo tante partite, mi sarei inventato qualcosa per quanto riguarda i quinti. Sappiamo che Cuadrado non lo avremo fino ai primi di aprile, è un'assenza pesante".

Il voto all'assist di tacco di Arnautovic?

"La prestazione che ha fatto vale come due gol, è stato bravissimo dal primo all'ultimo minuto. L'unico dispiacere è che non abbia trovato il gol, sulla prima occasione è stato bravissimo Falcone. Le soddisfazioni personali è giusto metterle in secondo piano all'Inter, lui sta facendo benissimo ed è un valore aggiunto".

Un regalo per Natale?

"Due giorni di riposo per la squadra, era dal 13 luglio che non succedeva".

