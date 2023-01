L'Inter cala il settebello e festeggia alla grande la sua settima Supercoppa nella storia. Lo fa al termine di una meravigliosa prova collettiva, con la giusta qualità e cattiveria per non lasciare scampo al Milan con un match perfetto. Il gol di Federico Dimarco apre una splendida danza nerazzurra, con Edin Dzeko che raddoppia al 21esimo, poi tante occasioni nel primo tempo, un po' di brividi per il tentativo del Milan di risalire fino alla festa finale col gol di Lautaro Martinez che si inventa una splendida giocata per il 3-0. Non c'è storia a Riyadh, Simone Inzaghi si conferma mister Supercoppa col quarto successo.

MILAN-INTER 0-3 (10' Dimarco, 21' Dzeko, 77' Lautaro Martinez)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE

96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! L'INTER SUPERA 3-0 IL MILAN E VINCE LA SUA SETTIMA SUPERCOPPA NELLA STORIA, LA QUARTA DI SIMONE INZAGHI

94' - Break di Gagliardini, lancio di Lautaro per Asllani che supera un difensore con un gran pallonetto, poi però non riesce asevire Lautaro. Tutti abbracciati in panchina, Inzaghi dà pacche a tutti.

92' - Rebic prova il cross trovando una traiettoria che per poco non beffa Onana finendo sulla traversa. Poi Lautaro devia in corner il tiro di Tonali.

92' - Steven Zhang ha lasciato il palco reale ed è arrivato a bordocampo, pronto a festeggiare.

91' - Giocata da applausi di Lautaro che con una doppia finta manda al bar due difensori, poi prova a servire Gosens che non riesce a servire Correa.

90' - Ci saranno sei minuti di recupero.

89' - Semplici crampi per Dimarco e Barella, usciti anzitempo dalla partita.

87' - Inzaghi applaude Gosens per la sua determinazione in area.

85' - Tonali atterra Gagliardini poi ha qualcosa da ridire a Maresca che lo ammonisce.

84' - Calhanoglu esce, rilevato da Asllani. Fuori anche Bastoni per De Vrij. Niente spicchio di partita per Lukaku.

83' - Gioco fermo, Calhanoglu è a terra. I volti affranti di Giroud e Calabria testimoniano la delusione in casa Milan.

80' - Cambi per il Milan: Dest rileva Calabria, Rebic al posto di Giroud.

IL GOL DI LAUTARO: Sul lancio di Skriniar, Lautaro si fa beffe di Tomori dribblandolo in scioltezza e con un gran tocco di sinistro mette la palla alle spalle di Tatarusanu. Lautaro si toglie la maglia sotto la Curva, giallo per lui.

78' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!

76' - Theo Hernandez ferma Correa, ammonito il francese.

75' - Gosens allontana il pallone dopo un fallo su Bennacer, Maresca lo richiama.

72' - Fallo tattico di Calhanoglu su Giroud, giallo per il turco.

71' - Inzaghi si affida a Gagliardini e Correa, fuori Barella e Dzeko.

69' - Skriniar raccoglie un pallone di Calhanoglu e prova la conclusione da fuori, Tatarusanu c'è.

67' - Leao si accentra e prova la conclusione, Onana blocca dopo che il pallone rimbalza in area.

66' - Calabria anticipa Mkhitaryan, che tocca per ultimo prima che la palla finisca fuori.

64' - Pioli opera ben tre cambi: Kalulu per Kjaer, Origi per Messias e De Ketelaere per Diaz.

63' - Ufficiale il cambio: fuori Dimarco, dentro Gosens.

62' - Problemi di crampi per Dimarco, che rimane a terra. Pronto a entrare Gosens.

59' - Lancio col contagiri di Dzeko per Barella, il 23 nerazzurro non impatta bene e il Milan riparte.

58' - Diaz salta due avversari e punta l'area, ma Maresca ferma il gioco per un fallo di Dimarco su Messias. L'ex Real Madrid va su tutte le furie e scaglia il pallone fuori.

57' - Cross di Leao per Giroud, Bastoni anticipa il francese.

56' - Stavolta Bennacer centra lo specchio della porta col suo piattone dalla distanza, ma prende soprattutto Onana che blocca.

54' - Darmian trova il cross per Lautaro dopo aver superato Theo, l'argentino si schianta su Kjaer che gli impedisce di tirare.

52' - Prova la costruzione offensiva l'Inter, Bastoni però commette fallo su Bennacer.

49' - Gran bella azione del Milan che con una combinazione fra quattro uomini lancia Leao il cui tiro va alto di poco.

47' - Milan che inizia col piglio aggressivo la ripresa: altro tiro verso la porta di Bennacer che però finisce lontano dalla porta di Onana.

46' - Theo Hernandez prova la conclusione da fuori, palla alta.

----

21.10 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.08 - Dopo essersi fatte attendere più del dovuto, Inter e Milan riguadagnano il campo.

21.07 - Le squadre stanno per tornare in campo per la ripresa.

----

50' pt - Maresca fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Milan!

48' pt - Skriniar toglie palla in scioltezza a Theo Hernandez, ripartenza Inter con Mkhitaryan che prova a mettere in mezzo per Lautaro che non aggancia per pochissimo.

46' pt - I minuti di recupero diventano quattro. Tomori e Dzeko rientrano.

45' - Saranno tre i minuti di recupero. Altro scontro volante tra Dzeko e Tomori, Maresca ferma il gioco con Barella che inveisce perché era andato in porta.

44' - Controllo sballato di Leao che fa scivolare il pallone fuori su lancio di Kjaer, si sentono dei fischi.