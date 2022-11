Come si legge sull'edizione online de La Repubblica, la Digos "ha già individuato alcuni ultras che hanno provocato il deflusso ed isolato la posizione di un altro ultras responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio", si legge in una nota della Questura milanese. Non ci sono al momento denunciati, in attesa di ulteriori riscontri: più probabile che gli eventuali responsabili siano colpiti da Daspo. Inoltre, fanno sapere da via Fatebenefratelli, "altri approfondimenti sono in corso su due chiamanti che hanno contattato il 112 NUE per lamentare, un'ora circa dopo i fatti, di essere stati allontanati dagli spalti".

Sarà più lunga, infine, la verifica delle decine di post e messaggi su quanto stava accadendo al Meazza sabato scorso: "Si stanno altresì rintracciando alcuni autori delle segnalazioni sui social per circostanziare gli episodi lamentati".