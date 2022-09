Al Comunale di San Pietro in Lama arriva un '3' per l'Inter Primavera, ma non quello che aveva in mente Cristian Chivu: il numero, infatti, non indica i punti che regala una vittoria ma aggiorna il conto delle sconfitte stagionali dei campioni d'Italia nelle sei gare disputate in un avvio di stagione da incubo. Il colpo del ko questa volta lo assesta l'ottimo Lecce di Federico Coppitelli, ora nei piani alti della classifica a quota 10, che riesce a sbloccare il punteggio grazie a un rigore contestato concesso da Mattia Pascarella: i dubbi sul contatto Calligaris-Salomaa restano in sospeso, l'1-0 invece è cosa certa grazie alla trasformazione perfetta di Berisha. All'ora di gioco in punto cambiaa nche la sceneggiatura, che si ravviva all'improvviso: in 3', Burnete manca il raddoppio, poi Kamate non fa rispettare le regola del 'gol sbagliato, gol subito' sverniciando il palo alla sinistra di Borbei. Lì finisce l'Inter, che non si scuote neanche dopo gli ingressi in campodi Iliev ed Esposito, ma anzi affonda al 79' quando Corfitzen gonfia la rete per il raddoppio definitivo. Aprendo definitivamente la crisi di risultati dei nerazzurrini, attualmente terzultimi in campionato. Martedì, a Plzen, la vittoria è d'obbligo per svoltare.

97' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Comunale di San Pietro in Lama! L'Inter Primavera affonda contro il Lecce incassando la terza sconfitta stagionale in sei partite. Finisce 2-0 (Berisha su rigore e Corfitzen), Chivu resta fermo ad appena due punti in campionato dopo cinque giornate.

95' - Recupero allungato, l'Inter può battere l'angolo. Lo fa male, il Lecce allontana palla senza problemi.

93' - Il Lecce sfiora addirittura il tris: Burnete stacca più in alto di tutti in area, ma la sua incornata termina sopra la traversa con Calligaris in controllo.

92' - L'arbitro estrae un giallo in direzione di Pelamatti.

91' - Coppitelli chiama il cambio: Russo soostituisce Salomaa.

90' - Punizione telefonata di Stankovic, Borbei esce e fa sua la palla in presa alta.

89' - Blocco irregolare di Hasic ai danni di Pelamatti: punizione dal limite interessante per l'Inter.

87' - Difficile immaginare che cambi la sostanza in questo finale. Tre minuti più corposo recupero prima del triplice fischio, ma l'Inter ha smesso di crederci da 10'.

85' - Pelamatti e Dervishi al posto di Fontanarosa e Zanotti.

84' - Samek calcia più per evitare la ripartenza interista che per l'idea di centrare la porta. Palla fuori.

83' - Owusu sgambetta Dorgu: solo fallo per l'arbitro, niente giallo come voleva qualcuno del Lecce.

82' - Mischia nell'area leccese, i giocatori dell'Inter finiscono per ostacolarsi. E questo dà un'idea della confusione che regna negli attacchi degli ospiti.

81' - Stankovic commette fallo dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, punizione Lecce. Le lancette dell'orologio continuano a essere nemiche dell'Inter.

80' - Chivu getta nella mischia Stankovic, richiamato in panchina Andersen.

78' - ARRIVA IL COLPO DEL KO DEL LECCE, HA SEGNATO CORFITZEN! Senza preavviso, dopo l'ennesimo stop arbitrale, i giallorossi escono meglio dal timeout e segnano il raddoppio con il numero 26 che, in area di rigore, calcia infilando l'incolpevole Calligaris sul palo lungo.

78' - Palla restituita al Lecce, si gioca.

77' - Owusu centra in pieno Dorgu calciando dal limite dell'area. Il numero 13 del Lecce a terra dolorante, l'arbitro è costretto a fermare il gioco.

76' - Torna in campo la terna arbitrale che ha approfittato della pausa per dissetarsi. Si può ripartire: si andrà dritti fino al triplice fischio.

73' - Cooling break che Chivu può utilizzare come un timeout per fare capire ai suoi come comportarsi a livello tattico dopo i cambi.

72' - Si è accesa la partita dopo il vantaggio firmato Berisha. Il Lecce ha avuto l'occasione per chiuderla, l'Inter per pareggiarla. L'epilogo è ancora tutto da scrivere.

70' - PALO DI KAMATE! L'Inter non è neanche fortunata: il numero 14 prima impegna Borbei che respinge di pugno, il pallone ritorna al centrocampista che spara senza pensarci mirando l'angolo destro. Legno clamoroso.

67' - BURNETE MANCA IL RADDOPPIO! Il Lecce va vicinissimo a sferrare un uno-due che sarebbe stato tremendo per l'Inter: errore evidente del numero 9 dei padroni di casa che perdona Calligaris da posizione privilegiata in area.

64' - Per la quinta volta su sei in stagione, l'Inter è costretta a inseguire l'avversario dopo aver incassato un gol.

63' - L'Inter vuole subito il pari, Chivu non perde tempo: Esposito e Iliev al posto di Sarr e Martini.

61' - Reagisce subito l'Inter: Curatolo mette il mirino sulla porta, ma calcia fuori.

60' - BERISHA NON SBAGLIA, LECCE IN VANTAGGIO! Pallone da una parte, Calligaris dall'altra. Inter sotto all'ora di gioco.

59' - RIGORE PER IL LECCE! L'arbitro reputa fallosa l'uscita di Calligaris su Salomaa e indica il dischetto. Dubbia la decisione di Pascarella, l'intervento del portiere interista sembrava nei limiti del consentito.

58' - Andersen interviene in gioco pericoloso: mano alta dell'arbitro, punizione a due per il Lecce.

57' - Martini calcia da fuori area: parata comoda di Borbei, che non ha problemi a fermare la palla tra i suoi guantoni.

56' - Primo cambio per Coppitelli: finisce la partita di Mommo, comincia quella di Corfitzen.

55' - Owusu dosa male il cross: palla in fallo laterale.

54' - Dalla punizione l'Inter ricava un corner, Owusu dalla bandierina.

53' - Owusu abbattuto vicino alla linea laterale sinistra: punizione Inter. Fontanarosa si incarica della battuta.

50' - Momento positivo per l'Inter, da un minuto e mezzo in pressione offensiva vicino all'area leccese.

50' - Cross troppo corto di Zanotti, il Lecce pulisce l'area concedendo rimessa laterale ai nerazzurri.

49' - Schema del Lecce su punizione: sponda di Samek per Berisha, che ciabatta il pallone a lato.

48' - Zanotti diventa il primo ammonito nelle fila dell'Inter: netta la trattenuta di maglia del capitano ai danni di Dorgu.

47' - Fontanarosa entra in ritardo nel duello con Mommo: punizione per il Lecce.

46' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi 22 che hann chiuso la prima frazione di gioco.

14.04 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Lecce-Inter Primavera!

13.50 - La buona notizia per l'Inter Primavera è che il risultato alla voce gol subiti segna il numero 0. Una rarità in questo avvio di stagione, dove la squadra di Chivu è andata quasi sempre sistematicamente sotto. Il Lecce, però, non ha sfruttato l'unica occasione vera costruita in 47', con Salomaa che ha mandato sciaguratamente sull'esterno della rete un cross solo da spingere in porta di testa dopo appena cinque giri d'orologio. Passato lo spavento, i campioni d'Italia si sono fatti leggermente preferire ai padroni di casa pur senza mai creare veri presupposti per impensierire Borbei, impegnato in un'unica parata dal migliore in campo Fontanarosa, di professione difensore centrale, oggi esterno d'attacco aggiunto.

47' - Duplice fischio di Mattia Pascarella, finisce qui il primo tempo di Lecce-Inter Primavera! Parziale fermo sullo 0-0 all'intervallo. Poche occasioni, risultato complessivamente logico.

46' - Assegnati 2' di recupero, il tempo perso per il cooling break.

45' - Zanotti non riesce a superare il diretto avversario vicino alla linea di fondo. Sfuma l'azione dell'Inter, Borbei è già pronto a rimettere in gioco il pallone.

43' - Leggermente alto il cross scodellato in area da Sarr: Curatolo stacca a due piedi ma non ci arriva per una questione di centimetri.