Apre Michele Carboni, chiude Valentin Carboni. La partita circolare tra Inter e Cagliari finisce in parità come nella semifinale scudetto di tre mesi fa, un 2-2 complessivamente giusto per quanto mostrato da due squadre reduci da altrettante sconfitte all'esordio. Partono meglio i sardi che, sfruttando un'ingenuità in area di Andersen, si presentano dal dischetto con il loro numero 8 che non lascia scampo a Botis. I nerazzurrini si scuotono solo dopo la mezzora, creano i presupposti per ristabilire l'equilibrio che arriva a un passo dal 45' sempre dagli undici metri, con Iliev glaciale a scartare il regalo dell'arbitro. Dopo la pausa, la ripresa scorre via tranquilla fino al lampo di Yanken che riporta i sardi in vantaggio ma non definitivamente perché il più talentuoso in campo decide di mettersi in proprio e timbrare il 2-2. Che resiste fino al triplice fischio per gli errori proprio di Valentin (destro fuori) e di Kamate (ipnotizzato da Botis).

RIVIVI IL LIVE DI INTER-CAGLIARI PRIMAVERA 2-2

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! Primo punto in campionato per l'Inter Primavera, capace di rimontare due volte il Cagliari prima con Iliev e poi con Valentin Carboni. Finisce 2-2 la prima in casa dei campioni d'Italia.

94' - Kosiqi cade in area interista, per l'arbitro non c'è nulla. Episodio da rivedere

93' - Ora è il turno del Cagliari dalla bandierina.

93' - Zanotti mastica la conclusione dopo che il pallone era stato allontanato di testa dall'area dalla difesa ospite.

92' - Corner per l'Inter: occasione importante per i padroni di casa, sul punto di battuta Di Maggio.

91' - Si giocherà per altri 4'.

90' - Solo potente la conclusione di Di Maggio: il pallone si impenna sopra la traversa.

89' - Ottima scelta di tempo nell'uscita di Botis, che con un guizzo anticipa Kosiqi.

88' - Pintus accomoda di testa verso Lolic, preoccupato dalla presenza di Esposito.

87' - Guercio spende il fallo tattico per fermare Sulis: giallo.

86' - Il Cagliari ha ripreso coraggio, ma la sfuriata non ha prodotto il 3-2 sperato da Filippi.

85' - BOTIS SALVA L'INTER! Intervento super in uscita del greco nel tu per tu con Konate.

85' - Colpo di testa in mischia di Esposito: palla larga.

83' - Kosiqi e Mameli per Yanken e Carboni nel Cagliari.

83' - Sulis! Il Cagliari torna a farsi vedere dalle parti di Botis con il suo numero 28, che fa tutto bene a parte la conclusione.

82' - VALENTIN CARBONI GRAZIA IL CAGLIARI! L'Inter ora ha preso coraggio: azione da destra a sinistra, Zanotti riceve palla e la affida all'argentino che si sovrappone e calcia male col piede sbagliato.

80' - Chivu gioca la carta Owusu, richiamato in panchina Iliev.

79' - PAREGGIA L'INTER, HA SEGNATO VALENTIN CARBONI! Secondo gol stagionale dell'argentino che entra in area con la solita eleganza e trova l'unico spazio disponibile per bucare Lolic. Un difensore del Cagliari cerca il salvataggio miracoloso sulla linea ma svirgola nella sua porta.

77' - Il guardalinee interrompe l'azione offensiva dell'Inter: a suo giudizio, molto dubbio, Andersen non è riuscito a tenere in campo il pallone.

76' - Cambio nelle fila del Cagliari, il secondo di Filippi: finisce la partita di Deriu, inizia quella di Kamate.

75' - Esposito si fa vedere ancora, questa volta con uno scatto in area contenuto dal ritorno difensivo in scivolata di Belloni.

74' - Valentin Carboni ci prova di testa! L'argentino, non con la specialità della casa, è il primo ad arrivare sul cross di Iliev ma alza sopra la traversa.

72' - Masala va direttamente in porta! La palla scende all'ultimo, andando non molto distante dal sette. Botis sembrava comunque sulla traiettoria.

69' - Esposito interviene col piede a martello nel contrasto con Carboni: ammonizione inevitabile per l'interista.

68' - Mano alta dell'arbitro, Iliev pizzicato in offside. Lolic lamenta un colpo al volto, più che altro uno sfioramento di Kamate.

67' - Coriano Martino si arrende ai crampi, Filippi manda in campo Belloni.

66' - Michele Carboni è il secondo giocatore a finire sul taccuino dell'arbitro alla voce 'ammoniti': netto il fallo ai danni di Grygar dell'autore del primo gol.

65' - Cominciano i problemi di crampi, inevitabili in questo momento della stagione: a terra Coriano, gioco fermo.

64' - CORIANO PERICOLOSO! Il 37 del Cagliari sfugge alle marcature in area e si ritrova la palla sulla testa: palla alta, brivido per Botis.

63' - Esposito, al debutto con l'Under 19, subito coinvolto: il fratello di Sebastiano non riesce ad agganciare un lancio lungo, complice anche l'intervento di mestiere di Pintus.

62' - Chivu ne ha viste abbastanza, ecco il doppio cambio: Grygar per Martini, Esposito prende il posto di Sarr.

61' - Sarr cestina la ripartenza con un appoggio fuori misura.

60' - L'Inter ha poca serenità quando deve giocare la palla, brutta notizia per una squadra costretta a rimontare.

56' - Manca un giallo per Zanotti, autore di un fallo tattico ai danni di Deriu. Errore dell'arbitro, il capitano interista aveva interrotto un'azione promettente della squadra di Filippi.

55' - Ancora una volta si palesa la fragilità difensiva dell'Inter, al netto della giocata da urlo di Yanken in area.

54' - YANKEN FULMINA BOTIS, IL CAGLIARI PASSA DI NUOVO IN VANTAGGIO! Splendida girata in area del 33 dei sardi che lascia di stucco il portiere interista correggendo a rete l'assist di Carboni, troppo libero di poter crossare a piacimento.

52' - GUERCIO DI TESTA! Azione insistita dell'Inter che, con pazienza, fa circolare palla prima di metterla in area con Iliev. Sbuca Guercio che, di testa, appoggia tra le mani di Lolic.

51' - Corner per l'Inter, se ne incarica Iliev.

50' - Poco o nulla da segnalare nei primi 5' della ripresa.

49' - Pessimo il cross di Martino Coriano: palla sulle tribune dietro la porta difesa da Botis.

48' - Un tocco di troppo per Yanken, Andersen gli piomba addosso a centrocampo allungando la palla in fallo laterale.

46' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo. Chivu, per la cronaca, ha effettuato una sostituzione forzata: Sarr per l'infortunato Zuberek.

12.06 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Cagliari Primavera!

11.52 - Seconda partenza a rilento dell'Inter Primavera che, come all'esordio a Casteldebole contro il Bologna, è costretta a inseguire anche il Cagliari dopo essere passata in svantaggio. Il rigore trasformato da Michele Carboni al 19' non sveglia subito i nerazzurrini che, forse anche scossi dall'infortunio del loro riferimento offensivo Zuberek dopo una manciata di minuti, si ritrovano solo verso la mezzora grazie alle geometrie di Valentin Carboni. Martini spreca l'1-1 davanti a Lolic, che poi si supera su Sarr, imbeccato da un'invenzione dell'argentino. Basta attendere qualche secondo che entra in scena l'arbitro concedendo un rigore inesistente ai padroni di casa: Iliev raccoglie palla, la sistema sul dischetto e ringrazia mettendo in porta l'1-1 che, alla fine dei conti, è il risultato più corretto visti i primi 49 minuti.

49' - Duplice fischio di Dario Madonia,, finisce qui il primo tempo di Inter-Cagliari Primavera! Uno a uno il parziale: Iliev dagli undici metri al 44' ha risposto al rigore trasformato da Michele Carboni un minuto prima del 20'.