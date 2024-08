Filtra fiducia totale in casa Inter circa la buona riuscita dell'affare Tomas Palacios. Stando agli ultimi aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il club nerazzurro è al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli dopo l'incontro andato in scena mercoledì pomeriggio, nella sede di Viale della Liberazione, alla presenza dei dirigenti dell'Independiente Rivadavia (Sebastian Peratta e Augustin Villa), dell'intermediario Marcelo Simonian e dell'avvocato Luca Peluso.

L'obiettivo della dirigenza milanese - si legge sul sito dell'esperto di mercato - è chiudere la trattativa, con le visite di mediche di rito e le firme sui contratti, per l'inizio della prossima settimana. Si parla di un'operazione da 6,5 milioni di euro più bonus facili e difficili fino a raggiungere una quota massima di 11 milioni.

