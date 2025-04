Bussano dall'Italia alla porta del Twente: due club della Serie A hanno infatti messo nel mirino il centrocampista Sem Steijn, 23enne col vizio del gol avendo già segnato 23 reti in Eredivisie in questa stagione, con contorno di cinque assist. Fonti interne al club di Enschede hanno confermato ai microfoni del quotidiano neerlandese De Telegraaf che Inter e Roma hanno chiesto informazioni per il giocatore classe 2001, centrale di centrocampo potente conteso anche dal Feyenoord. Al momento, proprio la squadra di Rotterdam avrebbe le carte migliori per acquisire Steijn e ha presentato una prima offerta ai Tukkers. Secondo fonti attendibili, il giocatore nativo dell'Aia avrebbe la possibilità di andarsene per 10 milioni di euro la prossima estate, dopo il rinnovo del suo contratto stipulato alla fine dell'anno scorso.

Per una cifra del genere, il trasferimento potrebbe concretizzarsi rapidamente, ma l'offerta del Feyenoord sarebbe ancora inferiore a tale cifra. Steijn è stato acquisito dall'FC Twente a parametro zero dall'ADO Den Haag nell'estate del 2022 e ha firmato un contratto triennale con un'opzione per un altro anno. A dicembre, Steijn ha firmato un nuovo contratto fino a giugno 2028, con accordi sulle condizioni alle quali potrà andarsene quest'estate. Sia il club che il giocatore ritengono che la prossima estate sia il momento giusto per un trasferimento. Entrambi vogliono battere il ferro finché è caldo.

