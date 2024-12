La produzione offensiva dell'Inter ha raggiunto in questa stagione un picco che solo una volta è stato raggiunto anche guardando ad epoche decisamente più remote. Con la sestina rifilata alla Lazio, i nerazzurri sono arrivati a quota 40 reti segnate alla 16esima giornata di Serie A: solo una volta negli ultimi 70 anni si era registrato un numero più alto di marcature, ovvero nel 2020-2021. Quell'anno, la squadra allenata da Antonio Conte era arrivata a quota 41 giunti a questo punto della stagione.

Ma i numeri da stropicciarsi gli occhi della fase offensiva nerazzurra non si fermano qui: infatti, l'Inter è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato, diventati 14 con la rete di Carlos Augusto nell’ultimo turno contro la Lazio. Non solo: dei 40 gol segnati dall'Inter ben 30 sono arrivati su azione, record in questa Serie A. Tutto questo in attesa che si possa finalmente sbloccare Lautaro Martinez, che magari lunedì contro il Como può trovare terreno favorevole, visto che il capitano interista ha preso parte a 25 gol nelle ultime 24 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (20 reti e cinque assist). Solo una delle ultime sei reti dell’argentino in campionato è arrivata però al Meazza, quella contro il Venezia dello scorso novembre.

