Il 25 agosto scorso scorso, quando dall'urna di Istanbul uscì il nome dell'Inter e venne abbinato al Gruppo C che già ospitava Bayern Monaco e Barcellona, una nutrita fetta di tifosi interisti aveva la stessa espressione di Javier Zanetti, presente al sorteggio in rappresentanza del club nerazzurro. Vero che la squadra partiva dalla terza fascia, ma in tutta onestà in quel momento si poteva sperare in qualcosa di meno impegnativo, sensazione che neanche l'estrazione del Viktoria Plzen aveva calmierato. La B&B era stata indicata subito come favorita per la qualificazione agli ottavi, mentre per l'Inter era stata pronosticata una poco onorevole retrocessione in Europa League. Dopo tutto, il Bayern è sempre un colosso mentre il Barcellona aveva speso decine e decine di milioni la scorsa estate per rinforzare la rosa, a partire da Robert Lewandowski e con l'obbligo finanziario di raggiungere almeno gli ottavi, meglio i quarti di finale.

"Sarà dura ma ci proveremo", questo il sunto dei pensieri in casa Inter dopo il sorteggio che metteva a forte rischio il raggiungimento dell'obiettivo in Europa, superare i gironi come la stagione precedente per dare osssigeno alle casse del club. La sconfitta senza colpo ferire contro il Bayern Monaco al Meazza sembrava indirizzare subito il girone (parallelamente, il 5-1 del Barça ai boemi), poi il 2-0 a Plzen e quello dei tedeschi all'Allianz Arena contro i blaugrana ha rimesso tutto nelle mani del doppio confronto tra nerazzurri e catalani. Giustamente, le uniche speranze della squadra di Simone Inzaghi passavano dal confronto diretto contro gli uomini di Xavi. Il gol di Hakan Calhanoglu a San Siro e la difesa strenua del vantaggio minimo hanno permesso all'Inter, reduce dalla quarta sconfitta in 8 giornate di campionato, di andare al Camp Nou con due risultati su tre a disposizione. Ed è proprio nel fortino blaugrana che arriva la svolta: i nerazzurri, dopo un secondo tempo strepitoso, mettono a nudo i limiti tattici e caratteriali del Barcellona e sfiorano addirittura la vittoria. Il 3-3 finale ha comunque l'amaro sapore, per i padroni di casa, di un'eliminazione anticipata dalla Champions League, da certificare nel turno successivo.