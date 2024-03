La grande maggioranza dei tifosi di calcio europei si dice favorevole alla Super League. Questo è il responso di uno studio pubblicato oggi e condotto dall’istituto francese Opinion Way per A22 Sports, la società dietro il progetto della nuova Superlega, che ha effettuato questo sondaggio tramite un gruppo demografico eterogeneo di tifosi di calcio in otto importanti nazioni europee. Dai risultati, riporta Calcio e Finanza, risulta che il 72% degli appassionati di calcio d’Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito è favorevole alla creazione di una Superlega. Lo studio si basa su un campione rappresentativo di 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, intervistati all’inizio di febbraio 2024. Le domande poste si riferiscono alla nuova Superlega proposta da A22 dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 dicembre 2023.

Le percentuali di consenso più alte si registrano tra i sostenitori delle tre squadre portabandiera dell'iniziativa, con in pole position la Juventus (96%), davanti al Real Madrid (93%), e al Barcellona (89%). Ma altissima è la percentuale dei sì tra i tifosi dell’Atlético de Madrid (88%), del Manchester City (85%), del Benfica (84%), del Porto (83%), del Chelsea (81%) e del PSG (81%). E anche tra i supporters di Milan e Inter la maggioranza appoggia il nuovo torneo europeo, con percentuali rispettivamente del 79% e el 72%. Tra i meno convinti ci sono invece in particolare i tifosi delle squadre inglesi, anche se per nessuna delle big si scende sotto il 50% dei favorevoli: la percentuale più bassa è quella dei tifosi del Tottenham (55%). Il 91% dei tifosi intervistati apprezza inoltre l’idea di trasmettere gratuitamente tutte le partite della Superlega sulla piattaforma UNIFY.

