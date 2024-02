Se non è un'ufficialità, poco ci manca. A dare un ulteriore indizio, per non dire la prova definitiva, sul futuro di Piotr Zielinski ci pensa il padre del giocatore Boguslaw Zielinski, che, come riportato dalla Polska Agencja Prasowa, nel corso della cerimonia di premiazione come miglior calciatore della nazionale dell'ultima stagione, ritirato proprio da Zielinski senior, ha spiegato: "Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla. Comunque, Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa".

Zielinski ha vinto il premio organizzato dalla rivista Piłka Nożna, superando Robert Lewandowski e Sebastian Szymański. "Come padre, volevo dire che siamo orgogliosi che sia stato tra i calciatori eccezionali che hanno vinto questo plebiscito in passato. Penso che sarà uno stimolo per lui a giocare ancora meglio", ha aggiunto il signor Zielinski.

