Il dubbio melodico e il genio maligno delle traiettorie. Nel momento in cui l’uomo pensa di dubitare di se stesso e di non possedere certezza alcuna, ecco l’intuizione immediata, l’esito del cogito. Che per Marcelo Brozovic è la certezza dell’esistere come soggetto pensante in quel mondo naturale concepito come un enorme meccanismo in cui tutto è spiegato dal suo intervento.

L’IO PENSO. Il corpo del metodista nerazzurro è proiettato seguendo due lati: la sostanza pensante, che è l’io consapevole e spirituale, sempre pronto a fornirgli impulsi per la corretta decisione interpretativa da adottare, e quella estesa, che determina la sua spazialità in quel rettangolo verde incantato da pensieri, opere e emozioni siglate da Epic. In quel continuo fluire che scorre soggetto al divenire, quant’è bello vederlo brillare di luce propria.