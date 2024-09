Il Manchester City non è solo Erling Haaland, ci mancherebbe. Yann Sommer lo ha ribadito più volte nel corso delle recenti interviste in merito. Nella squadra di Pep Guardiola non c'è un singolo giocatore che non possa fare la differenza ad alto livello, per questo Simone Inzaghi stasera chiederà a tutti i suoi ragazzi la massima attenzione e di mettersi alle spalle la prestazione deludente di Monza.

Eppure in questo momento storico la punta norvegese sta vivendo un periodo di forma strepitoso: degli 11 gol messi a segno dai Citizens in questo avvio di Premier League da 4 vittorie su 4, l'ex Borussia Dortmund ne ha firmati ben 9 con due triplette contro Ipswich e West Ham. In poche parole, Francesco Acerbi sa già che dovrà fronteggiare un giocatore più maturo e con il piede caldissimo, forse più di quella sera a Istanbul il 10 giugno 2023. E naturalmente, al di là del 'romantico' confronto diretto tra attaccante e difensore, dovrà essere l'organizzazione nerazzurra a contenere Haaland, come accaduto proprio in quella finale di Champions League in cui lo spauracchio avversario fece quasi scena muta.

Stasera il norvegese avrà una l'occasione per cancellare quel ricordo personale, comunque in un contesto di grande gioia per la vittoria del trofeo. E scenderà in campo anche con l'obiettivo di raggiungere quota 100 gol con la maglia del Manchester City (attualmente è a 99 con una media di 1,12 a gara), con un biglietto da visita spaventoso da 41 reti in 39 presenze in Champions League.

Riflettori puntati su una partita che si preannuncia intensissima e spettacolare, dunque, ma anche sul 'mostro' che indossa la maglia numero 9 dei Citizens. Yann Bisseck, Acerbi e Alessandro Bastoni ma anche tutto il resto della squadra dovranno contribuire a una fase difensiva inevitabilmente impegnativa, come avvenuto a Istanbul. Inzaghi ha dimostrato di poter contenere l'attacco atomico di Guardiola, stasera all'Etihad Stadium avrà una seconda opportunità per confermarlo. Sperando che l'esito finale stavolta lo premi.