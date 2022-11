Il futuro di Robin Gosens all'Inter resta in bilico: sull'esterno restano accesi i riflettori della Bundesliga, in particolare del Borussia Mönchengladbach. A parlare dell'ex Atalanta ci ha pensato direttamente il direttore sportivo Roland Virkus, che intervenuto in conferenza stampa non ha potuto che dare seguito alla voci sul presunto interesse del BMG per il numero 8 nerazzurro: "Non conosco il suo stipendio, ma è chiaro che ha qualità - le sue parole -. Non posso confermare le voci che lo circondano, ma pensiamo sempre ad accordi intelligenti su qualità-prezzo".