Le chiavi della regia interista in prospettiva potrebbero parlare argentino. Lazio e Inter seguono, infatti, Bautista Pérez, centrocampista 16enne del Racing e figlio di Hugo Leonardo Perez, ex centrocampista di Racing e Sporting Gijon, soprannominato 'Perico', il 'pappagallo'. Il giovane giocatore non ha ancora un contratto e, stando alle indiscrezioni riferite dai colleghi di Tyc Sports, è finito anche nel mirino del Biscione. Si tratta di un centrocampista completo, con buona struttura fisica e con spiccate doti nel recupero palla.

Bravo nella lettura delle giocate avversarie e rapido nella trasmissione del pallone, ordinato e abbastanza elegante in fase di costruzione, può essere una pedina interessante in ottica prospettica.

