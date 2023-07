Oltre a una punta e ai due portieri da sostituire, all'Inter mancano ancora (come scrive Tuttosport) un centrale difensivo e un centrocampista. Nelle idee della società sarà un giovane e "in questo senso rimane forte la candidatura di Samardzic dell’Udinese, colpo da ultimi giorni di mercato, soprattutto se il serbo-tedesco non sarà stato acquistato prima da un’altra big del nostro campionato".

