È Mateo Pellegrino l'ultimo nome annotato sul taccuino degli uomini mercato dell'Inter per l'attacco del futuro. Domani sera all’Olimpico, riferisce oggi Tuttosport, ci sarà uno scout interista per seguirlo da vicino in Lazio-Parma: l'ex Velez è uno dei profili monitorati con attenzione insieme a quelli di Castro (Bologna), David (Lille), Krstovic (Lecce) e Lucca (Udinese), oltre al baby bomber già presente in casa Pio Esposito (in prestito allo Spezia). Il quotidiano ricorda che "i rapporti tra Inter e Parma sono eccellenti in virtù della grande stima professionale, che lega il presidente Beppe Marotta al ceo emiliano Federico Cherubini fin dai tempi della Juve. Pellegrino è sbarcato in Italia a fine gennaio per soli 2 milioni. Un affarone per il Parma, anche se il 50% sulla futura vendita spetterà al Velez".

La tappa nerazzurra a Roma sarà utile anche per osservare Mario Gila, difensore centrale in scadenza con la Lazio nel 2027 e assistito da Alejandro Camano, stesso agente di Lautaro Martinez. Tuttosport aggiunge inoltre che anche un altro scout interista farà tappa domani al Bentegodi per assistere a Verona-Cagliari e osservare Ghilardi (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) e Coppola, entrambi all'Hellas e colonne dell'Italia U21.

