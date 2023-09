La notizia arriva da Tuttosport: l'Inter non è mai stata così vicina alla cessione. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, la banca d'affari Raine Group avrebbe trovato un fondo medio orientale interessato al club e disposto ad accontentare le richieste economiche di Suning.

"L’ottimismo sulla possibilità di chiudere l’affare è sempre più palpabile, tanto che Raine sente di essere ormai vicina al rettilineo finale - si legge -. Al di là dell’ottimismo della banca d’affari (che, ovviamente, fa il suo interesse) va registrata pure la volontà, da parte di Steven Zhang, di tenersi l’Inter anche per sfruttare il volano della super-Champions e del nuovo Mondiale per club ideato dalla Fifa". In tal caso, però, il presidente nerazzurro dovrebbe rifinanziare il debito con Oaktree a interessi pesantissimi. Con un acquirente serio, però, tutto potrebbe cambiare ed è per questo che Raine si sente ottimista sulla chiusura della cessione del club, peraltro in tempi relativamente brevi. La dead-line resta quella del 20 maggio 2024: saldare il debito o rifinanziare. Altrimenti sarà cessione.

Com'è noto, sui conti dell'Inter continuano a pesare i circa 50 milioni di interessi per finanziamenti e bond e se il passivo stavolta sarà di circa 80 milioni - dimezzato rispetto a quello passato - lo si deve soprattutto ai risultati ottenuti dalla squadra e non alla gestione societaria. È chiaro che anche il progetto del nuovo stadio ci andrebbe di mezzo: gli eventuali nuovi proprietari torneranno su San Siro o confermerebbero l'idea Rozzano?

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!