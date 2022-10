Le voci di cessione del club si fanno sempre più forti in casa Inter. "Questo clima di incertezza - si legge su Tuttosport - non può che ripercuotersi sulla squadra, riproponendo il clima della primavera 2021 quando c’era uno scudetto da conquistare e tante nubi nere all’orizzonte. Marotta e Ausilio sono stati testimoni di quel periodo e saranno preziosissimi alleati di Simone Inzaghi che di suo è tra i migliori allenatori in circolazione nel cementare il gruppo. Quello dei dirigenti non sarà un compito facile, considerato che un terzo della rosa in estate dovrà risolvere situazioni pendenti, in primis Lukaku. Nella tempesta può comunque fiorire una grande annata però fondamentali saranno le partite che traghetteranno l’Inter fino alla maxi-sosta mondiale. Imperativo, oltre alla vittoria sul Plzen, sarà chiudere bene in campionato per ricominciare di slancio a gennaio quando - secondo più di una fonte economica - l’Inter potrebbe anche avere un nuovo proprietario".