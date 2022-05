Romelu Lukaku spinge per tornare all'Inter. Ad assicurare sulla voglia del belga di celebrare il secondo matrimonio nerazzurro è l'edizione odierna di Tuttosport. "Da ormai diversi mesi non passa giorno che non arrivi un messaggio di Lukaku a qualche dirigente in Viale della Liberazione o a un ex compagno: torno e ci riprendiamo lo scudetto - si legge nel pezzo del giornale torinese -. Una vera operazione di... stalking quella di Lukaku che ha portato, pare, a un incontro nella sede dell’Inter la prossima settimana", al quale però non parteciperà il suo agente Federico Pastorello ma un suo legale di fiducia.

L'intenzione di Big Rom è di far capire ancora una volta al mondo interista la sua massima disponibilità a tornare Milano e nelle migliori condizioni economiche possibili. Uno degli ostacoli è infatti lo stipendio da 15 milioni di euro (con i bonus) che percepisce al Chelsea ma che si è detto disposto a dimezzare, scendendo quindi intorno ai 7 milioni di euro. Si tratta di un problema, quindi, che può essere facilmente superato.