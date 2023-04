Tuttosport pubblica oggi un endorsement verso Simone Inzaghi dopo l'impresa in casa del Benfica , battuto 2-0 nell'andata dei quarti di Champions League . Il quotidiano riporta come alibi l'assenza prolungata di Lukaku e Brozovic , ricorda come siano stati gli episodi ad essere determinanti anche per le vittorie del passato ( Mourinho vinse lo scudetto del 2010 anche per il crollo della Roma con la Sampdoria ) e le sconfitte ( Leonardo perse un derby decisivo per la lotta scudetto).

"Conte - ancora atteso come il salvatore della patria da molti - arrivò in fondo in Europa League beneficiando delle “finals” ideate in coda alla stagione causa pandemia e vinse uno scudetto dopo essere uscito nella stagione successiva dalle competizioni europee. Un anno fa, se Simone Inzaghi si fosse trovato nella stessa condizione di chi l’ha preceduto, avrebbe probabilmente vinto la volata col Milan (determinante in negativo fu, anche per l’infortunio di Brozovic, il doppio scontro col Liverpool)", si legge sul quotidiano.

Una delle "colpe" di Inzaghi è anche il suo aziendalismo, fattore non da poco in un momento in cui potrebbe materializzarsi un passaggio di proprietà. "Ha già dimostrato di avere spalle larghe, ha sopportato critiche (le più feroci dall’interno, anche se c’è chi vuol far credere il contrario: da qui l’appello all’unità fatto prima del match col Benfica), e ha fatto vedere come, in un’annata comunque problematica, abbia sempre governato bene lo spogliatoio. L’eventuale sostituto sarebbe altrettanto bravo a farlo?".