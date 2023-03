La qualificazione ai quarti di finale di Champions League da parte dell'Inter regalerebbe a Suning un jackpot, spiega Tuttosport. Tra premio Uefa per il passaggio del turno e incasso da stadio della gara casalinga, il club si troverà una ventina di milioni di euro in più, cifra che copre interamente i costi (ingaggio compreso) di un eventuale nuovo prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku.

La società, secondo i colleghi del quotidiano torinese, ha già deciso di intavolare una trattativa con la controparte per un prestito bis per i noti motivi economici e tecnici "senza dimenticare l’ipotesi che possa tornare a Milano Antonio Conte, l’allenatore con cui il belga ha disputato le migliori stagioni in carriera", si legge.