"Dopo varie valutazioni iniziate già prima di Natale, alla fine l’Inter, come già anticipato ieri, ha deciso di togliere il nome DigitalBits dalla maglia della prima squadra che oggi scenderà in campo contro la Lazio senza scritte sul petto". Tuttosport conferma: come fatto già ieri dalla Roma, oggi anche sulle maglie nerazzurro non ci sarà il main-sponsor inadempiente per circa 85 milioni. E nulla è mutato dopo il cambio del management dell'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain.

"Se la scelta del club nerazzurro - casacca “pulita” e nessuna scritta legata a proprie attività - sarà definitiva fino al termine della stagione lo si capirà nei prossimi giorni - si legge sul quotidiano torinese -. E chissà che questa operazione non aiuti la dirigenza nella ricerca di un nuovo sponsor. L’Inter vorrebbe un partner da 30 milioni a stagione e i contatti, in primis con l’area medio-orientale (Turkish e Qatar Airlines due fra i nomi circolati) sono in corso da diversi mesi".

