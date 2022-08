Ha fatto notizia ieri l'indiscrezione lanciata dal Times riguardo alle nuove sanzioni per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Come spiega Tuttosport, le multe per Juventus, Milan, Inter e Roma oscilleranno tra 3 e 5 milioni di euro. Juve e Milan hanno però concordato un piano di rientro che dura un anno in meno rispetto alle altre due italiane. Se la caveranno quindi solo con una multa, mentre Inter e Roma, spiega Tuttosport, "in caso di mancato rispetto dei paletti di risanamento fissati, potrebbero subire anche misure di tipo sportivo che vanno dalla riduzione dei calciatori da inserire nelle liste per le coppe europee fino al blocco del mercato per una sessione. Ma attualmente non c’è nulla di definito. Inter e Roma potrebbero benissimo uscire dalla procedura solo con la pena economica, se riusciranno a rispettare quanto pattuito con la Uefa. Dipenderà dall’andamento dei ricavi".