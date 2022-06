Todd Boehly , neo proprietario del Chelsea , ha chiarito di persona a Thomas Tuchel che potrà sopraintendere le strategie di mercato del club per avvicinarsi ai modelli già sperimentati da Manchester City e Liverpool con Pep Guardiola e Jurgen Klopp. E questa, spiegano i colleghi del Telegraph , potrebbe essere una buona notizia per le speranze di Romelu Lukaku di fare ritorno all 'Inter, dato che il manager tedesco potrebbe autorizzarne la cessione per avere un budget ulteriormente migliorato rispetto alla promessa di spendere 200 milioni di sterline fatta dal successore di Roman Abramovich.

"Se Tuchel informa il club che crede che un trasferimento sia la migliore linea d'azione nei confronti di Lukaku, che vuole tornare all'Inter, allora è probabile che i nuovi proprietari del Chelsea tentino di negoziare un accordo piuttosto che cercare di convincere il coach per far funzionare le cose diversamente - si legge sull'edizione del media inglese -. Il Chelsea ha speso la cifra record del club di 97,5 milioni di sterline per Lukaku l'anno scorso, ma è probabile che l'Inter possa permettersi solo un contratto di prestito iniziale per il 29enne, con il Chelsea che deve finanziare in parte il suo stipendio. Il punto di vista di Tuchel sarà cruciale per stabilire se un accordo del genere ottenga o meno il via libera".