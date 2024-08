Sfumato Alberto Gudmundsson, andato alla Fiorentina, l'Inter potrebbe restare così in attacco, con Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, al netto di Joaquin Correa e Martin Satriano.

Ma la dirigenza è tutt'altro che immobile e da tempo si sta muovendo in ottica futura. Tra i nomi più caldi per il reparto avanzato della prossima stagione c'è senza dubbio quello di Jonathan David, canadese del Lille, in scadenza nel 2025. Confermando la nostra esclusiva (RILEGGI QUI), anche Sportmediaset parla del forte interesse nerazzurro per il classe 2000 connazionale di Buchanan.

"David era uno di quei giocatori che aveva la possibilità di andare via quest'anno ma più si avvicina la fine del mercato più diventa difficile per noi trovare un sostituto e quindi aumentano le possibilità che resti", ha detto recentemente Olvier Letang, presidente del Lille. Per SM è la conferma di come l'attaccante rischi seriamente di diventare uno dei giocatori più appetibili del prossimo mercato da svincolato. E l'Inter si sta muovendo con largo anticipo.