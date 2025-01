Nicola Zalewski è sempre più vicino all'Inter. Gli aggiornamenti forniti da Sky Sport viaggiano in questa direzione: è in via definizione l'accordo tra i nerazzurri e la Roma per l'esterno di Tivoli, nazionale polacco, che rinnoverà col club giallorosso per poi prendere le valigie e trasferirsi a Milano, dove ad accoglierlo ci sarà Simone Inzaghi che avrà quindi un nuovo esterno dopo la partenza di Tajon Buchanan, che nelle scorse ore ha raggiunto Vila-Real per aggregarsi al Villarreal di Marcelino. Le due società stanno dialogando sulle cifre relative al diritto di riscatto e al pagamento del prestito.

In lizza per riempire lo slot lasciato libero dal canadese c'era anche Cristiano Biraghi, in lizza per un ritorno all'Inter dopo l'esperienza con Antonio Conte nell'anno 2019-2020. Biraghi che però è destinato a trasferirsi al Verona insieme a Nicolas Valentini: l'ex giocatore nerazzurro andrà in riva all'Adige in cambio di Daniele Ghilardi.

