Arturo Vidal è ai saluti: come riferito da Sky Sport, in questi minuti il club nerazzurro sta lavorando per trovare l'accordo per la risoluzione con buonuscita del contratto del centrocampista cileno, promesso sposo del Flamengo. Aggiornamenti anche sul fronte Milan Skriniar: il Paris Saint-Germain e l'Inter non riescono ancora a venirsi incontro, perché i nerazzurri hanno imposto la loro somma di 70 milioni circa davanti alla quale potrà arrivare il via libera alla partenza del difensore slovacco, cifra che fa vacillare il PSG alle prese fra l'altro con i problemi legati al rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. L'impressione è che comunque possa arrivare un accordo in stile Achraf Hakimi, ma i transalpini non potranno fare leva sulla scadenza del contratto nel 2023 (in caso di permanenza il rinnovo è già apparecchiato) e oltretutto il giocatore non sembra essere troppo impaziente di lasciare Milano...