Coppia d'attacco tutta argentina questa sera a San Siro per l'Inter Simone Inzaghi, che dovrebbe affidarsi a Joaquin Correa e Lautaro Martinez nel derby della Madonnina contro il Milan che mette in palio la finale di Coppa Italia 2021-22 dopo lo 0-0 dell'andata. Panchina, dunque, per Edin Dzeko, uno dei due titolarissimi che non faranno parte dell'11 iniziale: l'altro è Denzel Dumfries, al quale dovrebbe essere preferito Matteo Darmian nel ruolo di quinto di destra. Il resto della formazione è il solito: davanti a capitan Samir Handanovic si schiera il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni; in mezzo al campo, largo a Marcelo Brozovic che avrà ai suoi lati Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. A sinistra, neanche a dirlo, Ivan Perisic. Lo riporta Sky Sport.