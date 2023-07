Nuovo nome per la difesa dell'Inter. Secondo Gianluca Di Marzio di SkySport, i nerazzurri si sarebbero inseriti per Patricio Pacifico, centrale classe 2006 del Defensor. Il baby uruguaiano piace anche al Bologna che ha già presentato un'offerta ufficiale, ma occhio all'arrivo in rimonta di Beppe Marotta che potrebbe piazzare il colpo.

