Anche un ex milanista oggi tra gli ospiti d'eccezione a San Siro per Inter-Fiorentina. Era infatti presente in tribuna d'onore Gordon Singer, l'equity e managing partner di Elliott, la vecchia proprietà del Milan prima del passaggio a Red Bird. Come riportato da Sky Sport, non ci sarebbero motivi particolari dietro la sua presenza: Singer junior, figlio di Paul, si trovava a Milano con alcuni familiari e amici e ha espresso il desiderio di andare a vedere una partita. Siccome il Milan domani sarà in trasferta, Singer ha optato per l'Inter, ospite del presidente nerazzurro Steven Zhang con cui ha ottimi rapporti.