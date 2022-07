È terminato l’incontro previsto tra il Torino e l’Inter per Gleison Bremer. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha deciso di non rilanciare: offerta da 30 milioni di euro più bonus e il prestito di Cesare Casadei. Adesso si attende la risposta del Torino, con la Juventus che al momento ha presentato una proposta più alta. Adesso è in corso un incontro tra il ds granata Davide Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano.