Il futuro di Milan Skriniar è segnato: il difensore slovacco non rinnoverà il suo contratto con l'Inter e sarà un nuovo giocatore del PSG. Resta da capire, come evidenzia Sky Sport, solo quando si trasferirà in Francia. In queste ore, il club francese ha presentato all'Inter un'offerta per anticipare l'arrivo del giocatore. Una proposta intorno ai 10 milioni di euro rifiutata dalla dirigenza nerazzurra. Che chiede almeno il doppio per dare il via libera al trasferimento a gennaio.