Marcus Thuram è pronto ad iniziare la sua avventura all'Inter. L'attaccante francese, che arriverà in nerazzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, come da programma arriverà a Milano nella giornata di domani. Lo conferma Sky Sport, aggiungendo che nelle prossime ore il giocatore svolgerà la prima parte delle visite mediche, uno degli ultimi passaggi prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028.

"Nelle scorse ore, l'Inter ha presentato un'offerta molto importante per Thuram , tra i 5 ei 5.5 milioni di euro, grazie al Decreto Crescita, e la garanzia di inserire il giocatore al centro del progetto nerazzurro (così come aveva fatto il Milan)", scrive Gianlucadimarzio.com.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!