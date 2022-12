Buone notizie per Inzaghi: anche oggi Romelu Lukaku si è allenato in gruppo, svolgendo tutta la seduta assieme ai compagni di squadra. Secondo quanto riferisce SkySport24, l'attaccante belga sta ritrovando la forma e punta a ritrovarsi dopo aver passato fin qui una stagione tribolata, offrendo al tecnico nerazzurro un'opzione in più che potrebbe rivelarsi decisiva. Stesso sentimento - per motivi diversi - anche per quanto riguarda Onana, Gosens, De Vrij e Correa, tutti delusi per ragioni legate ai Mondiali.