Sforzi ripagati quelli del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez che vede la convocazione per l'Atalanta davvero vicina. L'attaccante nerazzurro che già nella giornata di ieri aveva puntato il match di venerdì, accelerando il lavoro personalizzato proprio per tentare l'all-in in vista del primo big match della stagione, nella giornata di oggi ha svolto quasi tutto il lavoro insieme al resto della squadra. A rendere noti gli aggiornamenti sulle condizioni del Toro è Sky Sport che non ha dubbi: il capitano è recuperato e verrà convocato.

Allenamento Inter. Lautaro ha fatto quasi tutto con la squadra. È recuperato. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) August 28, 2024

